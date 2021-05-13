Çameli'de bayram sessizliği

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Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramının ilk günü sokaklar ve caddeler bomboş kaldı.



Çameli'liler evlerine kapandı, İlçe ıssız kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Çameli'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı'nda Çameli 'nin sokak ve caddelerinde tam kapanma sessizliği yaşanıyor.



Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü. Vatandaşlar sabah bayram namazlarını kıldıktan sonra evlere çekildi.

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