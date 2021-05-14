Şehit polisin cenazesi Denizli'ye getirildi



Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)AĞRI'da İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) cenazesi, memleketi Denizli'ye getirildi.

Ağrı'dan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 08.30'da Denizli'nin Çardak Havaalanı'na getirilen evli, 1 çocuk babası, Özel Harekat polisi Veli Kabalay için resmi tören yapıldı. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli 11'inci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile şehit ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit polis Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tavas Tarım Kredi Kooperatifi'nden emekli babası İsmail Kabalay ve ablası Fatma Bölükbaşı tarafından gözyaşları içinde karşılandı. Şehit polisin ayakta durmakta güçlük çeken ablasına, bir kadın polis memuru destek oldu. Acılı baba, İsmail Kabalay'ı ise Özel Harekat polisleri yalnız bırakmadı. Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilmesinin ardından Kabalay'ın cenazesi Tavas Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 5 yıllık polis Kabalay'ın cenazesi bugün cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası, Tavas'ın kırsal Ulukent Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN

2021-05-14 10:00:09



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