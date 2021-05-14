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Yaşanan kuraklıktan arı varlığı ve bal üretimi de etkilenmeye başladı Kuraklık arıcıları da vurdu

İHA

Yaşanan kuraklıktan arı varlığı ve bal üretimi de etkilenmeye başladı Kuraklık arıcıları da vurdu

Denizli’de istenilen yağışların olmaması, havanın aşırı ısınması ve hakim rüzgarların artmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kurudu. Kovandan çıkan arılar kuraklık nedeniyle polen ve nektar bulmakta zorlanınca arı varlığı ve bal üretimi de sıkıntıya girdi.
Denizli’de istenilen bahar yağışlarının olmaması, havanın bir anda aşırı ısınması ve rüzgarın etkisiyle doğadaki çiçekler tam açamadı. Açan çiçeklerde kuraklık nedeniyle kuruyup yok olup gitti. Yaşanan bu sıkıntı tarım alanlarından sonra arıcılara da sıçradı. Kovanından çıkan ancak yeteri kadar polen ve nektar toplayamayan arılar aç kalmaya başladı, buna bağlı olarak bal üretimi de düşüş yaşandı.
Denizli Arı Birliği Başkanı Nihat Çomak mayıs yağmurlarını sabırsızlıkla beklediklerini, yağışlar olmazsa çok kötü bir dönemin yaşanacağını söyledi. Başkan Çomak, “Arılar tabiatta bulunan bitkilerin polen ve nektarından faydalanmak suretiyle geçimini sağlayan ve bu yolla tarımsal üretime katkı sunan faydalı böceklerdir. Son yıllarda kuraklık, sıcaklık ve eser rüzgârlar maalesef arı faaliyetlerini ve tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkilediğini açıkça görmekteyiz. Eğer tabiatta arıların faydalanacağı yeterli nektar ve polen kaynağı bulunmaz ise bu tarım içinde arıcılık faaliyetleri içinde geleceği gerçekten kötü görmemizi sağlayacak veya bizi karamsarlığa sevk edecek bir faaliyet olarak düşünmekteyiz. Şu anda arılara baktık. Genelde kuraklığın etkisini görmekteyiz. Eğer bu günlerde yeni bir yağmur yağmazsa, tabiattaki bitkilerin gerçekten gelişmesi tazelenmezse hem polen hem de nektar bakımından kötü bir sezonun içerisine giriyoruz. İlimizde yaklaşık 150 bin civarında kovan mevcudu bulunmakta. Ülkemizde sahip olduğumuz kovan sayısı itibariyle 20'nci21’inci sıralardayız. 15002000 ton civarında bal üretimimiz var. Ama iklim şartları böyle giderse hem arıcılığımıza hem de tarımımıza zarar vereceğini düşünmekteyim. Temennimiz ve beklentimiz gökten rahmet, topraktan bereket ve gönlümüzden merhametin eksilmemesi” dedi.

“Üye sayısı on kat arttı”
Türkiye bal üretiminin yüzde ikilik bölümünün karşılandığı Denizli’de birliğe üye olan arıcıların sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Başkan Çomak, “Birliğimiz 2003 yılında kuruldu. Kuruluşta 128 üyemiz mevcut iken şuanda üye sayımız yaklaşık bin 200’ü bulmuştur. Yani 2003 yılından bu tarafa yaklaşık 18 yıllık süre içinde üye sayımızda yaklaşık on kat artış olmuştur. Birliğimizi kurduğumuzda elimizdeki kovan sayısı 35 binler civarındaydı. Bu rakam şimdi yaklaşık 150 binler civarında aktif bin 200 arıcı 150 bin arılı kovan mevcuduna ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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