Kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı

Denizli’de kaldırımda yürürken özel bir hastaneye ait hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Abdurrahman Altıntaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; özel bir hastaneye ait Y.A., idaresindeki 20 EM 263 plakalı Fiat marka hafif ticari aracı park etti. Daha sonra Y.A., araçtan ayrıldı. O sırada park edilen araç kaldırımı da aşarak evine giden 63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş’a çarptı. Kaldırımda bulunan ağaç ile araç arasında kalan Altıntaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. araç ile ağaç arasında sıkışan Altıntaş, sağlık ekipleri tarafında Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

63 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş hastanedeki yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.