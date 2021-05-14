Denizlispor Süper Lig'deki son maçına çıkacak

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonun son maçında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 18.00'de çalacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları Hugo Rodallega ile Sakıb Aytaç İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Ali Tandoğan son maçı kazanıp veda etmek istediklerini söyledi. Denizlispor Süper Lig'de son galibiyeti 6 Mart tarihinde 3-2'lik skorla Helenx Yeni Malatyaspor'a karşı almıştı. Ege temsilcisi o tarihten sonra oynadığı 12 karşılaşmayı kazanamadı. Denizlispor bu periyotta 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-14 13:39:05



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