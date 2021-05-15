Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekke Mahallesi´nde meydana geldi. Bayram ziyareti için ailesini ziyarete gelen Musa Şen, motosikletiyle gezintiye çıktı. Mahalle çıkışına Şen´in kontrolünden çıkan motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Musa Şen'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Deniz TOKAT

2021-05-15 11:24:46



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