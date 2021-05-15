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Denizli'nin kahramanlık destanı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü anıldı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan; "15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür" "Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmak"

İHA

Denizli'nin kahramanlık destanı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü anıldı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan; "15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür" "Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmak"

Denizlililerin esarete baş kaldırdığı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 102’nci yıldönümü anıldı. Korona virüs tedbirleri eşliğinde yapılan programda konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan; "15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür, onur günüdür, şeref günüdür, bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıktığı gündür" dedi.


İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Denizlilerin yaktığı milli mücadele ateşinin 102. yıldönümü törenle anıldı. Korona virüs tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı tören 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin anıtına çiçek bıraktı. Protokol buradan İlbadı Mezarlıüı'nda bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin mezarını ziyaret ederek dua okudu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan basın mensuplarına yaptığı açıklamada Denizlililerin 102 yıl önce işgale karşı başlattıkları direnişi anlattı.

“Denizli'de başlatılan direniş öncesinde bir hazırlık süreci yaşanmış”
Başkan Zolan; "O dönem Müftü Ahmet Hulusi Efendi Osmanlı'nın son zamanlarında yapmış olduğu anlaşmalarla gelinen durumu da gördüğü için direniş noktasında fikir teatisinde bulunmak, Ege Bölgesi'nde birçok şehre ziyarette bulunmuş. Birçok görüşmeler yaşanmış. Sonuç itibariyle 15 Mayıs'ta Denizli'de başlatılan direniş öncesinde bir hazırlık süreci yaşanmış. 15 Mayıs 1919'da ise Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten 5 6 saat sonra ise Denizli'ye telgraf ulaşmış ve bir miting düzenlemiş. Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen mitingde Müftü Ahmet Hulusi Efendi halkımıza hitap etmiş. Denizli sancağı altında gerçekleştirilen mitingin Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden hemen sonra olması çok çok önemli. Anadolu'da Denizli'mizde ilk fetvanın verilmiş olması önemli" dedi.

"15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür"
Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Müftü Ahmet Hulusi Efendi fetva veriyor ve diyor ki, 'Biz kendi mücadelemizi yapmak durumundayız. Bu işgale karşı direnmek durumdayız. Hiçbir şeyimiz olmayabilir. Topumuz tüfeği olmayabilir. İmkanlar kısıtlı olabilir ama hiçbir şeyimiz yoksa bile yerden üç taş alıp mukavemette bulunacağız. Bu farzı ayındır.' Bu fetva çerçevesinde Denizli'de milli mücadele ateşi yakılmış. Denizli'nin Türk yurdu olmasından sonra hiçbir zaman işgale uğramamıştır. İşgale uğramayan ve cepheye en yakın il olan Denizlimiz lojistik ve askeri anlamda da birçok destekleri olmuş, istiklal mücadelesinde de cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almıştır. 15 Mayıs 1919 Denizlimiz için Milli Mücadele günüdür. 15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür, onur günüdür, şeref günüdür, bayrağına, toprağına, vatanına sahip çıktığı gündür" diye konuştu.


"Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmak"
Başkan Zolan; "Ülkenin bedellerinin kimler tarafından nasıl ödendiği, nerede, nasıl mücadele edildiğini göstermek adına biz bu etkinleri düzenliyoruz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, ömrünü bu vatana vakfetmiş olanları saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmaktır. Gelecek nesillere de inşallah bu emaneti sapasağlam teslim etmeyi Allah'ım bizlere nasip etsin. Tekrar 15 Mayıs Mili Mücadele Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs Milli Mücadele Günü programı sosyal medya ve televizyonlar
Öte yandan, bu akşam saat 20.00’den itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel televizyonlardan "Denizli 15 Mayıs Milli Mücadele Günü" programı yayınlanacak. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ercan Haytoğlu, Prof. Dr. Turgut Tok ve Büyükşehri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı'nın konuk olarak katıldığı programda 15 Mayıs Milli Mücadele Günü tarihsel belge ve kaynaklar ile gün yüzüne çıkarılacak.

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