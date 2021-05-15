Denizli’de pazar yerleri tedbirler kapsamında 2’nci kez açıldı Kentin bir yanında sessizlik hakim olurken, pazaryerlerinden esnafların sesleri yükseldi

Tam kapanma sürecinde Denizli’de pazar yerleri geniş tedbirler altında 2’nci kez açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Geçtiğimiz hafta pazarlarda ürün kalmazken, bu hafta vatandaşlar ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladı.



Tam kapanma dönemi sürecinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Denizli’de pazar yerleri 2’nci kez tedbirler altında kuruldu.

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmelerine izin verildi. Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlandı. Pazar alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazarcı esnafının tezgahları arasındaki mesafeler artırıldı. Geçtiğimiz hafta açılan Pazar yerlerinde sabah saatlerinde başlayan yoğunlukla tezgahlarda ürün kalmamıştı. Bu hafta öğle saatlerine kadar sakin geçen pazar yerlerinde vatandaşlar istediği ürüne rahatlıkla ulaşabildi. Sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için zabıta ekiplerince pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.



Öte yandan, kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim olurken, pazar yerlerinde esnafların sesleri yükseldi. Alışverişini yapan vatandaşlar dolaşmadan evlerine gittiler.

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