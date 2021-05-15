Denizli'de motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki motosikleti çalan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde yaşayan Ali K.'ye ait motosiklet, 13 Mayıs'ta kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Ali K.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, şüphelilerin Celal D. (17) ve Nazım A. (16) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ali K.'nin çalınan motosikleti de bulundu.

Şüphelilerden Celal D.'nin hırsızlıktan 7, Nazım A.'nın ise 17'si hırsızlık, 2'si kamu malına zarar verme, 1'i de iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise jandarma tarafından tutanakla sahibi Ali K.'ye teslim edildi. Ali K. jandarmaya teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-15 17:24:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.