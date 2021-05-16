Denizlispor’dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı Küme düşen Denizlispor’da ayrılıklar başlayacak Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; “Sözleşmemiz sona eriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor’dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı Küme düşen Denizlispor’da ayrılıklar başlayacak Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; “Sözleşmemiz sona eriyor”

İHA

Denizlispor’dan ayrılacak 4 futbolcunun ismi netleşmeye başladı Küme düşen Denizlispor’da ayrılıklar başlayacak Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan; “Sözleşmemiz sona eriyor”

Süper Lig’de şampiyon Beşiktaş olurken, küme düşen, Ankaragücü, BB Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor oldu. Küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen yeşilsiyahlı takımda oyuncuların sözleşmesinin bitimine az kalmasından dolayı takımda dağılmalar başlayacak.


Denizlispor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapacağını açıklamıştı. Ardından Süper Lig’de 40. hafta deplasmanda Hatayspor’a 10 mağlup olarak döndü. 41. Haftada Denizli Atatürk Stadyumunda Galatasaray ile karşılaşan yeşilsiyahlı takım 41’lik yenilgiye uğrayarak 42. haftada Süper Lig’in son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’le oynadığı maçtan 51 mağlup döndü. Süper Lig’de küme düşeceği kesinleşen ilk takımlardan biri olan Denizlispor’da önemli oyuncuların takımdan ayrılacağı bildirildi.

Denizlispor’dan ilk ayrılacak 4 oyuncu ismi netleşmeye başladı
Yeşilsiyahlı takımda bulunan futbolculardan Recep Niyaz, Mustafa Yumlu, Hugo Rodallega ve Leismann’a Süper Lig’de bulunan takımlardan talip oldukları öğrenildi. Mayıs ve Haziran sonu ile takımla sözleşmleri sona erecek oyunculardan Rodallega’nın Kasımpaşa, Trabzonspor ve Göztepe ile 1. Lig’e çıkmayı başaran Manisa’nın istediği belirtildi. 35 yaşındaki Rodallega Denizlispor’da Süper Lig boyunca 37 maçta 14 gol atan en iyi oyunculardan biri olarak zihinlere kazındı. Denizli’nin en sevilen oyuncularından biri olan ve 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha oyuncularından Recep Niyaz, 1 yıl daha sözleşmesi olan Mustafa Yumlu’nun da Süper Lig’den teklifler aldığı bildirildi. Fabiano Leinsmann’ın ise yurt dışına geriye döneceği öğrenildi.


“Sözleşmemiz sona eriyor. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı olsun diyelim”
Süper Lig’de 42. haftada sezonun son maçına çıkan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan,
Karagümrük karşısında 51 mağlup olarak lige veda ettiklerini söyledi. Ligin son maçını oynadıklarını ifade eden Tandoğan; “Ligin son maçıydı bizim açımızdan. Geldiğimiz süreç itibariyle büyük zorluklarla karşılaştık ama ben ve ekibim bu zorluklar karşısında dik durduk ve oyuncu grubunu ayağa kaldırmaya çalıştık. Dik durmak bizim ruhumuzda var. Bugün de çok eksiğimiz vardı. U19’dan 11, 12 tane oyuncu getirdik. Maçta öne geçtik, 23 pozisyon kaçırdık ama tecrübesizdik. Kırmızı kart ve gelen goller maçın skorunu getirdi. Sözleşmemiz sona eriyor. Bundan sonraki süreçte hakkımızda hayırlısı olsun diyelim” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar ...
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1
YEREL HABERLER Süper Lig: Fatih Karagümrük: 5 - Denizlispor: 1
Çameli’de pazarlar önlemler kapsamında ikinci defa kuruldu
YEREL HABERLER Çameli’de pazarlar önlemler kapsamında ikinci defa ...
Denizli'de motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
Denizli’de pazar yerleri tedbirler kapsamında 2’nci kez açıldı Kentin bir yanında sessizlik hakim olurken, pazaryerlerinden esnafların sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Denizli’de pazar yerleri tedbirler kapsamında 2’nci ...
Yaşlarından fazla suç kayıtları çıktı Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızları JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Yaşlarından fazla suç kayıtları çıktı Yaşından fazla ...
Denizli'nin kahramanlık destanı, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü anıldı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan; "15 Mayıs Denizlimizin gurur günüdür" "Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmak"
YEREL HABERLER Denizli'nin kahramanlık destanı, 15 Mayıs Milli ...
Ramazan Bayramı’nın katmer geleneği buruk geçti Kadınlar bu yıl katmer geleneği için mahalle de bir araya gelemedi
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı’nın katmer geleneği buruk ...
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Dünyanın 2. büyük doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' can çekişiyor Suların kıyıdan 500 metre çekildiği Acıgöl, 50 yılda 4 kat küçüldü TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici: “Kurmanın asıl sebebi göldeki su bütçesinin yıllara göre korunamaması ve yağışların giderek azalmasıdır”
YEREL HABERLER Dünyanın 2. büyük doğal sodyum kaynağı 'Acıgöl' can ...
Taksiyle kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti
YEREL HABERLER Taksiyle kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla ...
Motosikletiyle gezintiye çıkan genç kazada can verdi
YEREL HABERLER Motosikletiyle gezintiye çıkan genç kazada can verdi
Ağrı’da şehit düşen özel harekatçı Denizli’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Ağrı’da şehit düşen özel harekatçı Denizli’de toprağa ...
Şehit polis memuru Veli Kabalay, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Veli Kabalay, son yolculuğuna ...
Şehit polis memuru Veli Kabalay, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Veli Kabalay, son yolculuğuna ...
Vali Atik, “Denizli halkı tek bir düşmanın dahi şehre girmesine izin vermedi”
YEREL HABERLER Vali Atik, “Denizli halkı tek bir düşmanın dahi şehre ...
Denizlispor Süper Lig'deki son maçına çıkacak
YEREL HABERLER Denizlispor Süper Lig'deki son maçına çıkacak
Kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken ezilen yaşlı adam kurtarılamadı
Başkan Zolan, “15 Mayıs 1919, şehrimizin gurur günüdür”
YEREL HABERLER Başkan Zolan, “15 Mayıs 1919, şehrimizin gurur ...
Başkan Örki’den 15 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Örki’den 15 Mayıs mesajı
Başkan Zolan’dan Özel Harekat Polisi Kabalay için taziye mesajı
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Özel Harekat Polisi Kabalay için ...
Yaşanan kuraklıktan arı varlığı ve bal üretimi de etkilenmeye başladı Kuraklık arıcıları da vurdu
YEREL HABERLER Yaşanan kuraklıktan arı varlığı ve bal üretimi de ...
Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların bahçesini süsleyecek Kışın ekilen tohumlar, fidelere dönüşerek satışlar başladı
YEREL HABERLER Seralarda yetiştirilen fideler, vatandaşların ...
Şehit polisin cenazesi Denizli'ye getirildi
YEREL HABERLER Şehit polisin cenazesi Denizli'ye getirildi