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Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi

DHA

Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de 2 yıl mücadele ettikten sonra küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonunu büyük hayal kırıklığı ile kapattı. Sezonun son maçında İstanbul'da Fatih Karagümrük'ün konuğu olan yeşil-siyahlılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak Süper Lig'e üzgün veda etti. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 6 Mart 2021 tarihinde 3-2 mağlup eden 
Ege ekibi ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı. Bu periyotta Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e boyun eğen Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı. 
Bu sezon oynadığı toplam 40 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligi 28 puanla 21 takım arasında son sırada bitirdi. Denizlispor, oynadığı maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 77 gol gördü. Evine 18 puan elde eden, deplasmanda ise 10 puan toplayabilen Denizlispor, dış sahada en başarısız takım oldu.  Denizlispor´da sezonun en skorer oyuncusu Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega oldu. Takımı adına 37 maçta 3 bin 271 dakikayla en çok süre alan oyuncu olan Rodallega 14 gol atıp 3 de asist yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte Rodallega´nın ardından en uzun süre alan futbolcular, 2 bin 914 dakikayla Angelo Sagal ve 2 bin 691 dakikayla Fabiano Leismann oldu.
TANDOĞAN: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK
Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan kümede kalmak adına ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyledi. "Büyük zorluklarla karşılaştık" diyen Tandoğan, "Ligin son maçıydı. Geldiğimiz süreç itibarıyla çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşmeyi kabullenmişti. Dik durmak ruhumuzda var. Çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 altyapı oyuncusu getirdik. Öne de geçtik. Tecrübesizlik ve bir kırmızı kart Fatih Karagümrük maçında sonucu ilan etti. Bundan sonraki süreçte sözleşmemiz bitiyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-05-16 15:08:14

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