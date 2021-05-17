Yangına giden arazöz devrildi: 2 yaralı

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Sezgin ÖZDEMİR /ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi yaralandı.

Karabayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Cevizli Mahallesi Araplar mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada arazözde bulunan Yıldıray Öksün ile Oral Ongun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2021-05-17 00:01:56



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