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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangına giden arazöz devrildi; 2 yaralı

İHA

Yangına giden arazöz devrildi; 2 yaralı

Denizli’nin Çameli ilçesinde orman yangınına giden arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 personel yaralandı.

Olay, Çameli ilçesinde Cevizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne gelen orman yangını ihbarı üzerine Karabayır Mahallesine yola çıkan arazöz, araplar rampası mevkisinde devrildi. Meydana gelen kazada Yıldıray Ö. ve Oral O., yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yıldıray Ö’nün ayağı kırıldığı ve Oral O’nun ise vücudunda çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Sağlık durumlarının iyiye gitti bildirildi.

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