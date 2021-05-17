Çameli'de Mayıs ayında Şubat havası Sobalar yanıyor bacalar dumanlı kestaneler pişiyor

Denizli'nin yüksek ilçelerinden Çameli'nde Mayıs ayının 3. haftasında gece sıcaklıklar 5 6 derece arasında seyrediyor. Mayıs ayında kış geri gelince paltolar ve şemsiyeler raflardan tekrardan indi, sobalar tekrar ateşlendi.



Mevsim normallerinin dışında bir Mayıs ayı yaşayan Denizli'nin Çameli ilçesinde kış geri geldi. Gece sıcaklıklarının 5 6 dereceye kadar düştüğü Çameli'nde, Mayıs ayında kış geri gelince paltolar ve şemsiyeler raflardan tekrardan indi, sobalar tekrar ateşlendi. İlçenin yüksek kesimlerinde kışın vazgeçilmezi olan kestaneler, yeniden sobaların üstüne konuldu. Yaz geldi diye sobaları kaldıran Çamelililer, yağışlı havada ısınmak için ya elektrikli ısıtıcılar ile ya da sobayı tekrar kurarak ısınmaya çalışıyorlar.



Çameli'de Geceleri hissedilir bir şekilde soğuk olduğu için sobaları yakmaya başladıklarını belirten vatandaşlar, “Yaz Havası Gelmeden Kış geri geldi , fakat bu günlerde havalar oldukça soğuk. Küçük çocukları ve hastaları olan aileler özellikle sobaları yakıyorlar. Sobaları ve kaloriferleri yanmayan vatandaşlar ise elektrik ısıtıcıları idare ediyor” dediler.

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