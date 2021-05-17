Denizli’de son 1 haftada 1’i ölümlü 62 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 30’u maddi hasarlı, 32’si yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 62 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de trafik ekipleri koordinesinde 23 bin 583 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 146 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 62 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 32’sinin yaralanmalı, 30’unun maddi hasarlı ve 1’inin ise ölümlü kaza olduğu aktarıldı.

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