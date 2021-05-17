Otomobilin çarpmasıyla 40 metre öteye fırlayan genç kız kurtarılamadı

Denizli’de yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonu 40 metre öteye fırlayan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Pamukkale ilçesi Ulus kavşağında meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Selahattin Duman'ın idaresindeki 20 SD 345 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Fatma Ergil ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fatma Ergil yaklaşık 40 metre fırlayarak yola savruldu. O esnada yoldan geçen sağlık görevlisi yerde yatan Fatma Ergil’e kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri çok fazla kan kaybeden Ergil'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sürücü Selahattin Duman’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.



Hastaneye kaldırılan Fatma Ergil'in yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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