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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli, genç nüfus oranı sıralamasında 60. Sırada yer aldı

İHA

Denizli, genç nüfus oranı sıralamasında 60. Sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı İstatistiklerle gençlik verilerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli nüfusun yüzde 14,3’ünü genç nüfus oluşturdu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, 2020 yılı sonu itibariyle 1 milyon 40 bin 915 kişi olan Denizli nüfusunun yüzde 14,3’ünü 148 bin 512 kişi, 15 ile 24 yaş arasındaki nüfusu kapsayan genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 50,9’unu 75 bin 662 kişi erkek nüfus, yüzde 49,1’ini 72 bin 850 kişi ile kadın nüfus oluşturdu. Türkiye toplam nüfusu 2020 yılı sonu itibariyle 83 milyon 614 bin 362 iken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus oranı 12 milyon 893 bin 750 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51,3’ünü 6 milyon 610 bin 22 kişi erkek nüfus, yüzde 48,7’sini 6 milyon 283 bin 728 kişiyle kadın nüfus oluşturdu.

Denizli, genç nüfus oranı sıralamasında 60. il
Toplam nüfusun içerisindeki genç nüfus oranına göre yapılan sıralamaya göre Denizli yüzde 14,3 genç nüfus oranıyla 60. sırada yer aldı. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

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