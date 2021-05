Denizli’ye veda eden Rodallega’ya Konya’dan davet

Denizlispor’a veda mesajı yayımlayan Hugo Rodallega’nın sosyal medya hesaplarına yorum yağdıran Konyasporlu taraftarlar, golcü isme ‘Come to Konyaspor’ çağrısında bulundu.



Süper Lig’de sezonun bitmesi ardından Denizlispor’la sözleşmesi sona eren deneyimli golcü Hugo Rodallega sosyal medya hesabı üzerinden aldığı plaket ile beraber veda mesajı yayımladı. Bu sezon Denizlispor formasıyla çıktığı 37 maçta 14 gol, 3 asist yaparak yıldızlaşan golcü futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Özellikle veda mesajının ardında Konyasporlu taraftarlar Rodallega’nın sosyal medya hesabını adeta yorum yağmuruna tuttu. Taraftarlar, golcü ismin fotoğraflarının altına ‘Come to Konyaspor’ yazarak çağrıda bulundu.



Hugo Rodallega: “Taraftarlara teşekkür ederim”

Aldığı plaketi veda mesajıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Hugo Rodallega, “Benim için gerçekten çok şey ifade eden bu küçük ayrıntı için teşekkür ederim. Bir kişi ve bir futbolcu olarak her gün gelişmeye devam ediyorum. Zor durumlardan kurtulmak için her zaman destek olan taraftarlara teşekkür ederim” dedi.

