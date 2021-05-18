Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, DenizliAfyon karayolu Baklankuyucak Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çelik (67) yönetimindeki 20 UH 738 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada, karşı yönden gelen Ramazan Ulutürk (40) yönetimindeki 35 AE 1148 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil hurdaya dönüştü. Kazada otomobil sürücüsü Çelik, hayatını kaybetti, yanındaki torunu Ziya Şımarık (12) ile kamyonet sürücüsü Ulutürk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Deniz TOKAT
2021-05-18 14:26:57
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