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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’dan 19 Mayıs mesajı

İHA

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’dan 19 Mayıs mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla girdiği milli mücadele zaferle sonuçlanmıştır. 19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar da geleceğimiz olan gençlerimizdir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güvendiği gençlere emanet etmiştir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara imkânlar sunduğu takdirde gelişir ve ilerleyebilir. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyetimizi omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümünde Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor ve başta Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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