Pamukkale’yi 19 Mayıs coşkusu sardı Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu gençlere farklı yaşatıyor

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gençlere özel etkinlik programı düzenledi. İlçenin 7 farklı noktasında 5 ayrı dalda yapılan yarışmalarda gençler büyük heyecan yaşadı.



Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak “Gençler Yarışarak Eğleniyor” sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Siteler Mahallesi Kuruçay pazar yeri, Kuşpınar pazar yeri, Fatih kapalı pazar yeri, Aktepe Akvadi Parkı, Kınıklı Mahallesi AKUT Park, Pamukkale Kocaçukur Tesisleri ve Zümrüt Mahalle muhtarlığı parkında gençler için çeşitli dallarda yarışmaların düzenlendiği stantlar hazırlandı. Pamukkaleli gençler burada futbol ve basketbol dallarında şut yarışmasının yanı sıra barfiks, ip atlama, dart ve hemsball branşlarında hünerlerini sergileme imkanı buldular. Bu dallarda yapılan yarışmalar sonunda her branşta ilk 10’a giren gençler 19 Mayıs 2021 tarihinde saat 17.00’de Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde düzenlenecek olan final grubuna kalma başarısını göstermiş olacak.



Finallerde de dereceye girecek olan kişilere çeşitli hediyeler verilecek. Pamukkale Belediyesi, tüm etkinliklerde korona virüs önlemlerini alırken, tüm malzemeler her yarışmacı için tek tek dezenfekte edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlik alanlarını ziyaret ederek gençlerle bir araya gelip onların bayramlarını kutladı. Başkan Örki, dart atışı, basketbol ve futbolda şut atışı da yaptı. Pamukkale Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılan gençlerden Utku Doğan, Ümit Akkaya, Emre Kölem ve Sümeyra Akan, bu imkan için Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Avni Örki’ye teşekkür ettiler.



“Gençlerimiz bizim her şeyimiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın farklı yaşanmasını istediklerini ifade ederek, “Gençler bizim geleceğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde farklı yaşansın istedik. Korona virüs önlemlerini alarak bir dizi etkinlikler düzenledik. Kademeli normalleşme dönemine denk gelmişken gençlerimizin bu 19 Mayıs’ı farklı kutlamasını istedik. Çeşitli dallarda yarışmaların yanı sıra iyi zaman geçirebilecekleri oyunlar da yer aldı. Etkinliğimize katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Branşlarda ilk 10’a giren gençlerimizi 19 Mayıs günü belediyemizde düzenlenecek olan final müsabakalarında bir kez daha yarışma imkanı sağlayarak dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

