Başına poşet geçirip boğduğu kızının yanında yatmış (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de annesi Ayşe Vural tarafından boğularak öldürülen 29 yaşındaki Zeynep Vural, Denizli'nin Baklan ilçesinde toprağa verildi. Aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan Zeynep Vural'ın cenazesi, Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Vural'ın tabutunun üzerine beyaz renkli eşarp örtüldü. Annesi Ayşe Vural'ın boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği Zeynep Vural için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Vural, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli / Baklan Deniz TOKAT

2021-05-18 20:09:17



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