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Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden özel sporcular ağırlandı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler”

İHA

Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden özel sporcular ağırlandı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan, aynı zamanda Tokyo Paralimpik oyunlarında temsil edecek olan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcu öğrencilerini makamında ağırladı.

Eğitim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Denizli Görme Engelliler İlkokuluOrtaokulu Spor Kulübünün başarılı sporcu öğrencilerini makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrencilerin başarıları ile gururlandıklarını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Goalball branşında 2017 yılında Finlandiya’da yapılan Avrupa Şampiyonası 2018 yılında İsveç’te gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden ve gümüş madalya kazanan, aynı zamanda ülkemizi Tokyo Paralimpik oyunlarında temsil edecek olan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Sporcu öğrencilerimiz Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan ile Gaziantep ilinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasında dereceye giren Ümmü Eymen Çeneli ve Tahir Uras Ercan’ı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler”
Ekici; “Onlar azmin ve gayretin en özel temsilcileri olarak tarihe geçtiler. Öğrencilerimizin akademik, sanatsal ve spor alanlarındaki başarıları bizleri her zaman gururlandırıyor. Denizli eğitimde olduğu gibi her alanda da başarı öyküleri ile dolu bir şehir. Öğrencilerimizin başarılarında onlara her daim destek olan ve yol gösteren Beden Egitimi Öğretmenimiz Hüseyin Atmaca ile Okul Müdürü Mahmut Çiçek’e de teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız öncesi böylesine anlamlı bir ziyaret bizleri çok mutlu etti. Başarılı öğrencilerimizin hem eğitim anlamında hemde sporsal faaliyetde ömür boyu başarılı olmalarını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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