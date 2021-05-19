Tartıştığı eski damadını tüfekle yaraladı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde Ayhan Ö., tartıştığı eski damadı Nuri Akyol'u av tüfeğiyle kolundan vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Nuri Akyol, 4 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Nazlı Ö. ile konuşmak için kayınpederi Ayhan Ö.'nün evine gitti. Burada Nazlı Ö. ile Nuri Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ö., evdeki av tüfeğiyle Nuri Akyol'a ateş etti. Saçmaların koluna isabet ettiği Nuri Akyol yaralandı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nuri Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Deniz TOKAT

2021-05-19 09:48:35



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