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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Denizli’de coşkuyla kutlandı

İHA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Denizli’de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli’de tören ile kutlandı. Törenin ardından 19 Mayıs 1919’un 102. Yıl dönümüne özel bisiklet turu için start verildi.


Denizli Valiliği yanında bulunan Atatürk Anıtına Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu tarafından yapıldı. İl Müdürü İbanoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günde milli ruhun en yüksek şekilde devam ettiğini belirterek; “İstiklal Mücadelemizin 102. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmıştır. O gün yakılan ateş bütün memleketi sararken yüreği istiklal aşkı ile çarpan her bir vatan evladı aşk ve inançla bu kutlu mücadelenin bir neferi olarak yerini almış, canlarını feda etme noktasında çarpışmışlardır. 19 Mayıs 1919’da canlanan milli ruh bugün dahi bizlere en yüksek şekilde ilham vermeye yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmanın devamında tören şiirlerin okunmasının ardından bisiklet turu için start verildi. Bayram coşkusu daha sonra belediyelerin sesli anons sisteminden yapılan marş yayını ile caddelerde devam ettirildi. Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Avni Örki, Kurum Müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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