Denizli'de 19.19'da İstiklal Marşı okundu



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla kutlama yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama yaptı. Sınırlı sayıda sporcunun katıldığı etkinlikte, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı ile Atatürk'ün Samsun'a çıktığı vapurun temsil eden maketin yer aldığı koreografi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Denizli'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-05-19 22:57:45



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