Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem 

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Deniz TOKAT/DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİ'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-05-20 05:38:54



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