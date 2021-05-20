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Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem 

DHA

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem 


Deniz TOKAT/DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİ'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin bölgede can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT
2021-05-20 05:38:54

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