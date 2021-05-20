Denizlispor’un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi

Denizlispor Kulübü Derneği’nin 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirecek olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı’nın son yayınladığı korona virüs tedbirleri kapsamında 416 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiğini açıkladı.



Denizlispor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Denizlispor Kulübü Derneği’nin 31 Mayıs ile 08 Haziran 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865153 sayılı genelgesi nedeniyle 4 ile 16 Haziran 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 17:00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17:00’de aynı adreste yapılacak olup, genel kurulumuz aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.”

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