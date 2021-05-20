Yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması başladı Yenişafak Mahallesine yeni altyapı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Yenişafak Mahallesindeki yeni yerleşim alanlarında ve yerleşim alanı olarak planlanan bölgelerde altyapı çalışması başlattı.



Yenişafak Mahallesi’nde altyapı çalışmasına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, proje ile yeni yerleşim alanlarına ve yerleşim alanı olarak planlanan bölgelere 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeyecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler eşliğinde Yenişafak Mahallesi’nde başladıkları altyapı çalışmasını inceledi. Yenişafak Mahallesi'nde altyapı ile ilgili sıkıntılı olan bölgeler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bu mahallemizde yeni yapılaşma olması sebebiyle bazı yapılar kanalizasyona ulaşmada sıkıntı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi DESKİ olarak bu sorunları çözmek için Yenişafak Mahallemizde ciddi bir yatırım yapıyoruz" dedi.



Denizlililer istiyor, Büyükşehir yapıyor

Yeni yapılaşma olan ve yapılaşma planlanan bölgelerde kanalizasyon hatları ile ilgili taleplerin olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın talebine kısa sürede cevap vererek altyapı yatırımımıza başladık. Yenişafak Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayıp, insanlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Çünkü bir yerde altyapı yoksa üstteki yapıların hiçbir anlamı yoktur. İnsanlarımızın konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için altyapı yatırımlarımızı yapıyoruz. Allah'ım kazasız belasız tamamlamayı nasip eylesin. Bizlere güvenen, destek veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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