Uzmanından Denizlililere 'depremlere hazır olun' uyarısı

Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen ve en büyüğü 3.8 büyülüğünde olan 4 ayrı depremin ardından konuşan deprem uzmanı Doç. Dr. Barış Semiz; “Bu kadar aktif faylarla çevrili olan Denizli’de meydana gelen bu depremler kentimiz için normal hayatın bir parçasıdır” dedi.



Denizli’de gece saat 04.01’de merkez üssü Honaz ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi olan 3.8 şiddetinde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından yapılan incelemelerde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Kentte meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki bu depremin ardından saat 04.03’te merkez üssü Honaz ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde, saat 05.17’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde ve saat 06.26’da da merkez üssü Honaz ilçesi olan 1.7 büyüklüğünde olmak 3 artçı sarsıntı daha kaydedildi.



Bu depremlerin Denizli bölgesi için normal olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz, “Pamukkale fay zonu üzerinde kırığın hareket etmesi sonucu meydana gelen depremler bunlar. Bu depremleri başka bir depremin öncüsü olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü arkasından artçıları da geldi. Depremlerin büyüklüğü azalmaya başladı. Normal depremler bunlar. Bu tür sarsıntıları yaşayamaya devam edeceğiz. Denizli’nin deprem gerçeği bu” dedi.



“Önemli olan 6.8 büyüklüğüne yakın bir depreme önceden hazır olmasıdır”

Denizli’de daha büyük depremler yaşanabileceğini belirterek hazır olmak gerektiğini söyleyen Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar da, “Meydana gelen depremler aktif faylarla şekillenmiş olan Denizli havzası içerisindedir. Bu alanda Pamukkale, Karahayıt ve Yenicekent’e kadar uzanan Pamukkale fayı, Honaz fayı, Eskihisar ve Laodikya fayları aktif faylardır. Babadağ fayının aktif olduğuna dair tam veri olmamakla birlikte bölgemizde olan önemli faylardan birisidir. Dolasıyla bu kadar aktif faylarla çevrili olan Denizli’de meydana gelen bu depremler kentimiz için normal hayatın bir parçasıdır. Hafif büyüklükte olan bu tür depremler ilimizde her an yaşanabilir. Bizler için önemli olan Denizli’nin yaşayabileceği 6.8 büyüklüğüne yakın bir depreme önceden hazır olmasıdır” ifadelerini kullandı.

