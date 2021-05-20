Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de 21 Mayıs 2021 Cuma günü için şiddetli fırtına sonrası oluşacak olan çatı uçması ve direk devrilmesi konusunda uyarıda bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli’yi fırtına sonrası oluşacak olan afetlere karşı tedbirli olması konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (4080 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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