Yaklaşık 8 asırdır koyun atlatma yapılan bölge kurudu Sudan koyun atlatma yarışları kuraklık nedeniyle yapılamama riski ile karşı karşıya

Denizli’nin Çal ilçesinde UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının düzenlendiği Menderes nehri kurudu. Koyun atlatma yarışlarının kuralık nedeniyle bu yıl yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı.

UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının yapıldığı Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesindeki Menderes nehri kurudu. Sudan koyun atlatma yarışları 846’ncısı geçen yıl salgın nedeniyle temsili olarak yapılmıştı. Bu yıl kuraklık nedeniyle yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı. Çivril Işıklı Gölünde yaşanan kuraklık dolayısıyla Menderes nehrini de etkiledi. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Menderes nehrinde sudan koyun atlatma yarışlarının yapıldığı Çal Aşağıseyit Mahallesindeki alanda kurudu.



Ege Bölgesinin en uzun nehri olan Menderes’in tabanı kurudu. Işıklı Gölünden gelen suyun kesilmesiyle kuraklık tehlikesi altında kalan nehirde doğal yaşam yok olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Kuraklık nedeniyle nehrin Aşağıseyit Mahallesinden geçen bölümünde de sular çekilirken, 8 asırdır devam eden sudan koyun geçirme yarışlarının yapıldığı bölge tamamen kuru hali fotoğraflandı.

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