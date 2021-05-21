94 yaşında korona aşısı oldu Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk: “Korana virüsü birlikte mağlup edeceğiz”

– Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Nuri Güler’e, sağlık çalışanları tarafından evinde korona virüs (Covid19) aşısının ilk dozu uygulandı. Sağlık ekiplerine teşekkür eden Güler, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Evime kadar gelip aşımı yaptılar. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

Kasım ayında korona virüs geçiren 94 yaşındaki Nuri Güler, aşı hakkı çıkar çıkmaz Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine aşı olma talebini iletti. Aşı için randevusunun oluşturulmasının ardından eve gelen sağlık ekibi tarafından genel durumu kontrol edilen ve gerekli muayeneleri yapılan Nuri Güler’e Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı. Aşıdan sonra herhangi bir yan etki görülme ihtimaline karşı ekipler bir süre daha evde bekleyerek Güler’in durumunu izledi.

Nuri Güler’in oğlu Nazmi Güler babasını korona virüsten korumak için aşı yaptırdıklarını söyledi ve eve gelen sağlık ekibine teşekkürlerini iletti. Evinde aşılanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten 94 yaşındaki Nuri Güler de, “Devletimizden Allah razı olsun. 94 yaşındayım. Evime kadar geldiniz. Aşımı yaptınız. Bugünümüze şükür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

Aşı sonrası açıklama yapan Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Özlem Yılmaz da, Nuri Güler’in korana virüs aşısının ilk dozunu başarılı bir şekilde uyguladıklarını belirterek, “Nuri amcamız 6 ay önce Covid geçirmiş bir hastamızdı. Şuan aşı sırası geldiği için evinde sağlık kontrollerini yaptıktan sonra aşısını uyguladık ve aşı sonrası herhangi bir sağlık problemi oluşup oluşmayacağını bekliyoruz. Aşı pandemi döneminde en önemli silahımız. Önce temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak şartıyla aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızın randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.



“Korana virüsü birlikte mağlup edeceğiz”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ise Denizli’de aşılama çalışmalarının ilk günkü kararlılıkla ve büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, “Ülkemizde korona virüs süreci devletimizin aldığı tedbirler ve doğru kararlar, sahada uygulanan müdahaleler ile kontrol altında tutulmaya devam ediyor. Sahada da korona virüs vakalarının görüldüğü ilk andan itibaren sağlık çalışanlarımız büyük bir fedakârlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bu mücadelede vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka olmaları gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızın aşı konusunda önyargıları ve kaygıları olduğunu duyuyoruz. Ekiplerimiz onlarla konuşarak aşının korana virüs ile mücadelede önemi ve koruyuculuğu konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Unutmayalım korona virüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız sonrada aşılarımızı yaptıracağız. Gördüğünüz gibi ekiplerimiz ilimizde gerek filyasyon çalışmaları olsun, gerekse aşılama çalışmaları olsun ilçe ilçe, köy köy dolaşıyor. Siz de kurallara uyarak ve aşınızı yaptırarak sağlık çalışanlarımıza yardımcı olun. Korona virüsü birlikte mağlup edelim” şeklinde konuştu.

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