Denizli'de Filistin'e destek



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, cuma namazının ardından İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Filistin'e destek için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Cuma namazının sonrası İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Denizli Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Vahap Yolcu, grup adına basın açıklaması yaptı. Yolcu, Filistin'e destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, "İnsanlık ve Müslümanlık vazifemizi yerine getirmek için toplandık. Bugün burada zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Zalim İsrail karşısında, Filistin'e destek olmak istedik. Zalimler için yaşasın cehennem. Bizler, Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da zulüm gören tüm Müslümanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-21 15:27:02



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