Kaçak av yapan 6 kişiye 166 bin 662 TL idari para cezası

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde Sandıras dağlarında yaban keçisi avladıkları tespit edilen 6 kişiye toplam 166 bin 662 TL idari para cezası ve cezai işlem uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, Beyağaç ilçesinde Sandıras Dağında yaban keçisi vurulduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Muğla ilinden geldikleri tespit edilen M.K., A.K., C.K., İ.K., G.K. ve H.D’ye Ula Jandarma Komutanlığı ile irtibat kurulduktan sonra şüphelilere ulaşıldı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu maddeleri gereğince 6 kişiye yaban keçisi avlamaktan toplam 166 bin 662 TL idari para cezası ve cezai işlem uygulandı.

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