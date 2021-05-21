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Filistin’de ölenler için Denizli’de gıyabi cenaze namazı kılındı

İHA

Filistin’de ölenler için Denizli’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizli’de sivil toplum kuruluşları İsrail’in Mescidi Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, ardından dua edilerek yapılan basın açıklaması ile tepki gösterildi.


15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Delikliçınar Yeni Camisi avlusu içerisinde toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Cuma namazına müteakip İsrail’in Mescidi Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından dualar edilerek Filistin ile Türk bayraklarıyla tekbir getirerek sloganlarla İsrail’e tepki gösterildi. Düzenlenen basın açıklamasında yapılan saldırılara ve İsrail’e tepki gösterilerek, Filistin için birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruşları sırayla açıklamalarda bulunurken grup adına açıklama yapan Yunus Akbay; “Gazze’de 65’i çocuk 230 kardeşimiz şehit olurken, 1570’ide yaralandı. Batı Şeria’da ise 4’ü çocuk 25 kişi şehit olurken, 6 bin 309 kardeşimiz yaralandı. Dün akşam bir zafer kazanıldı ama bu nihai bir zafer değildir. Kısa vadede acil olarak bütün Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasseten Türkiye, Gazze’de hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması, abluka ve ambargonun kaldırılması için çalışmalıdır. Orta ve uzun vadede Kudüs ve bütün Filistin topraklarının özgürlüğe kavuşması için somut ve işleyen bir proje hayata geçirilmelidir” dedi.

“Hak olan davada zafer muhakkaktır”
Sivil toplum örgütü temsilcisi Muhammed Vahap Yolcu ise; “Zalimler için yaşasın cehennem diyerek, İslam’ın dirilişi uğrunda Suriye’de, Filistin’de, Myanmar’da ve Doğu Türkistan’da mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu müslümansız ve minareleri de ezansız bırakmayacağız. Biz inanıyoruz ki imtihan çetin olsa da dava haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır” diye konuştu.

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