Silahlı saldırıdan yere yatarak kurtuldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Murat O. (32), sitenin bahçesinde oturduğu sırada yoldan otomobille geçen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Murat O., yere yatarak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü ise polis tarafından yakalandı.Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi Barboros Bulvarı'nda bulunan sitenin bahçesinde gerçekleşti. Murat O., yoldan otomobille geçen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilin içinden tabancayla ateş edilmesi üzerine Murat O., yere yatarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Otomobilin içinden tabancayla açılan ateş sonucu 3 ayrı mermi de sitenin duvarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobili aramaya başladı. Otomobili kullanan ve olay yerinden kaçan kişinin Görkem K. olduğu tespit edildi. Polislerin çevrede yaptığı arama sonucu olay yerinden kaçan Görkem K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Görkem K.'nın eski kız arkadaşıyla birlikte olduğu gerekçesiyle Murat O.'ya silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-05-22 18:41:24



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