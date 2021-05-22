İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi hayatını kaybetti

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- İŞ insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu (101), Denizli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de özel bir hastanede rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Saide Zorlu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun, gün içerisinde annesinin durumunun ağır olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun, yarın Babadağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-05-22 21:37:10



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