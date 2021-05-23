Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu

İHA

Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak için Denizli’ye geldi. Sarıgül, cenaze töreni öncesinde parti ofisinde basın açıklamasında bulundu.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul’daki konutunda yapmayı planladığı basın açıklamasını Denizli’deki parti ofisinde yaptı. Pandemi nedeniyle Büyükşehir Belediyelerinin bir araya gelmesini isteyerek, “Emlak vergileri bu ay sonu bitiyor, özellikle Büyükşehir Belediyeleri öncülük etmeli. Emlak ve çevre temizlik vergileri mutlaka ertelenmelidir. Mayıs ayı sonuna kadar, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi yasal bir zorunluluktur ancak salgın döneminde çok zor koşullar altında, hayatını idame ettirmeye çalışan tüm vatandaşlarımıza destek olmak adına Büyükşehir Belediyeleri girişimiyle emlak ve çevre temizlik vergilerinin yıl sonuna kadar, faizsiz olarak ertelenmesi sağlanmalıdır” dedi.

“Telefon faturalarına indirim yapılsın”
GSM operatörlerine seslenen Sarıgül, “Pandemi döneminde en fazla ekonomik gelir elde eden GSM operatörleri, sizden rica ediyorum, bütün telefon faturalarına indirim yapılsın ya da vatandaşlara internet, kullanım hakkı hediye edilsin. Pandemi döneminde hepimiz sevdiklerimizden uzak kaldık. Yakınlarımızı göremedik, sarılamadık maalesef bir süre daha böyle devam edecek gibiyiz. Hayatımızın büyük bir bölümü, telefonun tuşları ve kamerasından ibaret hale geldi, sevdiklerimizi görebilmek için kameralara alışmaya çalıştık. Geçen bir yıllık dönemde GSM operatörlerimiz en üst düzeyde hizmet sunmaya çalıştılar, bunun için kendilerine ve emeği geçen geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum ve bu olağanüstü dönemde bir destek istiyorum; en azından yıl sonuna kadar iletişim ücretlerinde indirim veya ücretsiz kullanım hakkı şeklinde vatandaşımızı mutlu etmelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Aşı uygulama takviminin şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz”
Aşı uygulama takvimini vatandaşlarla şeffaf olarak paylaşılmasını isteyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Aşı konusunda defalarca çağrımız olmuştu, Almanya ile yapılan anlaşma ülkemiz için son derece önemlidir ve bizi mutlu etmiştir. Bu noktada, devlete güven ilkesi kapsamında, aşının geliş ve uygulama takviminin vatandaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz zira güven her şeydir ve bizler devlette güven ve istikrarın en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Umuyoruz ki, bizlere açıklanan tarihlerde aşı gelişi gerçekleşir ve vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkar” diye konuştu.
Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül'ün, daha sonra hayatını kaybeden Saide Zorlu’nun cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

101 yaşında vefat eden Saide Zorlu toprağa verildi ünlü iş adamı Ahmet Nazif Zorlu: “Annemi babama uğurladım”
YEREL HABERLER 101 yaşında vefat eden Saide Zorlu toprağa ...
'Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin' kavgasında 1 ölü, 3 yaralı Sokak ortasında bıçakla birbirine saldıran gençlerin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı Yolun ortasında ambulans bekleyen yaralı, muhabirden “Yengenle kavgalıyız. Ya haber verme ya da ararsa uyurken oldu de” talebinde bulundu
YEREL HABERLER 'Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin' kavgasında 1 ...
Denizlispor'da Bakalorz da gitti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bakalorz da gitti
Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu Silahla oyun pahalıya patladı, anne ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu Silahla oyun ...
Ahmet Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ahmet Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi hayatını ...
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi hayatını ...
Kumar operasyonunda 20 kişiye 175 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda 20 kişiye 175 bin lira ceza
Silahlı saldırıdan yere yatarak kurtuldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıdan yere yatarak kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi ...
Baklan'a dev içme suyu yatırımı Başkan Zolan; “Baklanımızın yarını daha güzel olsun istiyoruz”
YEREL HABERLER Baklan'a dev içme suyu yatırımı Başkan Zolan; ...
Buldan'a dev içme suyu yatırımı Başkan Zolan; “Baklanımızın yarını daha güzel olsun istiyoruz”
YEREL HABERLER Buldan'a dev içme suyu yatırımı Başkan Zolan; ...
Apartmanı kumarhaneye çeviren 20 kişi suç üstü yakalandı Apartmanı kumarhaneye çevirdiler, polislerden kendilerini güvenlik kamerası ile korumaya çalıştılar Kumarhaneye çevrilen evde 20 şüpheliye toplamda 164 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Apartmanı kumarhaneye çeviren 20 kişi suç üstü ...
Son senekçi Artık eski çamlar testi ve bardak olamayacak
YEREL HABERLER Son senekçi Artık eski çamlar testi ve bardak ...
Denizlispor'da Mesanovic de gitti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Mesanovic de gitti
Dağlık bölgedeki öğrencilerin internet sorunu yansıtıcıyla çözüldü
YEREL HABERLER Dağlık bölgedeki öğrencilerin internet sorunu ...
Üzerine ağaç devrildi, iğneden korktuğu için ambulansa binmedi
YEREL HABERLER Üzerine ağaç devrildi, iğneden korktuğu için ...
Merkezefendi Belediyesinden üreticiye 200 bin fide desteği
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden üreticiye 200 bin fide ...
Filistin’de ölenler için Denizli’de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Filistin’de ölenler için Denizli’de gıyabi cenaze ...
Camiden saat çalan hırsız kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Camiden saat çalan hırsız kameralara yakalandı
Pamukkale Belediyesinde 5 dalda yeni kursların kayıtları alınmaya başlandı Başkan Örki; “5 farklı kategoride kurslarımızın başvurularını almaya başladık”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinde 5 dalda yeni kursların ...
Kaçak av yapan 6 kişiye 166 bin 662 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Kaçak av yapan 6 kişiye 166 bin 662 TL idari para ...
Mustafa Yumlu, Denizlispor’a veda etti
YEREL HABERLER Mustafa Yumlu, Denizlispor’a veda etti
Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ve gidişatı değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, YİK üyeleriyle pandeminin etkilerini ...
Denizli'de Filistin'e destek
YEREL HABERLER Denizli'de Filistin'e destek