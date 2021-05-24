Denizlispor´un kadrosundan 10 oyuncu kaldı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig´de geride kalan sezonda küme düşen Yukatel Denizlispor'da toplam 15 futbolcuyla yollar ayrılırken, mevcut kadroda 10 oyuncu kaldı. Maddi olarak sıkıntılar yaşayan yeşil-siyahlı ekipte, Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic ve Marvin Bakalorz kulübe veda etti.

Denizlispor'da mukaveleleri devam eden Cenk Gönen, Abdülkadir Sünger, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Özgür Çek, Özer Özdemir, Fabiano Leismann ve Veton Tusha ise kadroda yer alan isimlerden oldu. Takımdaki bazı oyunculara da tekliflerin geldiği ve bu isimlerin takımdan ayrılabilecekleri öğrenildi.

Ege ekibi 4 Haziran Cuma günü olağan genel kurula gidecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-05-24 12:02:44



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