Acılı baba Keskinsaz; “Oğlum arkadaş kurbanı oldu”

Denizli’de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada oğlunu kaybeden acılı baba Hasan Keskinsaz, “Oğlumun olayla hiçbir ilgisi yok, sadece arkadaş kurbanı oldu dedi.



Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde iki grup arasında sosyal medyada başlayan ve daha sonra bıçaklı kavgaya dönüşen olayda oğlu Yaşar Keskinsaz’ı (28) kaybeden acılı baba Hasan Keskinsaz, oğlunun karşı tarafı tanımadığını ve olayla hiçbir ilgisini olmadığını iddia etti.



Oğlunun iki grup arasında yaşanabilecek kavgayı önlemek için uzun uğraş verdiğini kaydeden baba Hasan Keskinsaz, “Oğlumun olayla hiçbir ilgisi yok. Karşı taraftan hiç kimseyi tanımaz. Tartışma oğlumun arkadaşı olan Atakan ile karşı taraftaki Mustafa K. arasında yaşanıyor. Oğlum Atakan’ı 45 dakika boyunca evde ikna etmeye çalışıyor. Tam bu esnada karşı taraftan yeni bir tehdit telefonu gelince, oğlum ve arkadaşları bana ait araçla olay yerine gidiyor. Oğlum ve karşı taraftaki bazı kişiler engel olmaya çalışsalar da tartışma bir anda kavgaya dönüşüyor. Karşı tarafın kendilerine zarar vermesinden korkan oğlum, çoban olduğum için araçta bulundurduğum kurusıkı tabancayı alarak gösteriyor. İlk başta kesinlikle ateş etme yok. Tamamen korkutma amaçlı gösteriyor. Yaşanan boğuşma sırasında oğlumu bıçakla öldürüyorlar. Çok üzgünüz. Hiç alakası olmadığı bir olayda oğlumu kaybettim. Oğlum tamamen arkadaş kurbanı oldu” dedi.

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