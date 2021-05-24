Sağlık personeli ve annesi aynı gün korona virüsten hayatını kaybetti

Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis!

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan sağlık personeli annesi ile aynı gün korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hasta Destek personeli Neşet Çelik ve annesi Nazmiye Çelik bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavisi devam eden anne Nazmiye Çelik ve sağlık personeli Neşet Çelik aynı gün korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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