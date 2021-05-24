Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can Görücü idaresindeki 20 F 6081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıkarak yan yola girdi. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen kasksız Deniz Çezik'in (27) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Görücü ile motosiklet sürücüsü Çezik ve arkasında bulunan Ahmet Çezik (26), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Çezik, hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde motosikletle otomobilin çarpışması, motosikletin savrulması yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-24 14:30:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.