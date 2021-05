Denizli’de vaka sayıları azalıyor Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, aşı olmaya davet etti

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öztürk; “Denizli’de yeterli her türlü aşı stoğumuz mevcut olup aşı depolarımız gerek Sinovac gerek BioNTech aşılarının muhafazası açısından uygundur. Şu an ilimizde günde yaklaşık 4 bin aşı yapılmaktadır. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz” dedi.





Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öztürk, Ramazan Bayramında uygulanan tam kapanma sonrası Denizli’de vaka sayılarında azalış etkisini gördüklerini, fakat pandeminin en önemli silahının aşı olduğunu vurgulayarak açılan aşı randevularının tam dolmadığına dikkat çekti ve sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, vaka sayılarında belirgin azalma görüldüğünü fakat maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmazsa vaka sayısında artışın kaçınılmaz olacağını belirtti. Korona virüs ile mücadelede en önemli anahtarın aşı olduğunu belirten Öztürk, Denizli’de aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi; “Sağlık Bakanlığımızın belirlediği gruplamalar baz alınarak sistemli şekilde İlimizde aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün gelinen noktada İl geneli yaklaşık 400 bin aşı yapılırken yaklaşık 225 bin 1. doz, 176 bin de 2. doz aşı uygulanmıştır. İlimizde yeterli her türlü aşı stoğumuz mevcut olup aşı depolarımız gerek Sinovac gerek BioNTech aşılarının muhafazası açısından uygundur. Özellikle BioNTech aşısının muhafazası için gerekli olan eksi 80 derece soğutma kapasitesine sahibiz” dedi.





Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz

Denizli’de yeterli aşı stoğu bulunmakla birlikte halen günlük açılan aşı randevularının dolmadığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk, sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu. Öztürk; “Aşı sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182'den randevu alabilir, randevu oluştururken de aşı seçeneği aşamasında Sinovac veya BioNTech aşısını tercih edebilirler. Sinovac aşısını; kamu, özel, PAÜ Hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde, BioNTech aşısını da Denizli Devlet Hastanesi ile Servergazi Devlet Hastanesi’nde yaptırabilirler. Kamu hastanelerimizde saat 24:00’e kadar aşı uygulamaları devam etmektedir. Unutmayalım ki; aşı ile bu salgının yıkıcı etkisi sona erecektir. Ancak halen İlimizde günlük aşı kapasitemizin yeterli dolmadığı izlenmektedir. Şu an ilimizde günde yaklaşık 4 bin aşı yapılmaktadır. Fakat bunun çok üstünde randevu kapasitemiz mevcut olup sırası gelen vatandaşlarımızı sadece kişisel sağlıkları için değil toplumsal sağlığın korunması açısından da bu randevuları doldurmaya ve aşı olmaya bekliyoruz. Hiçbir virüs bizden güçlü değildir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.