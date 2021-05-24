Tiyatro ve akademik resim kursu kayıtları başladı

Sosyal, kültürel ve eğitim hayatına önemli katkı sağlayan Merkezefendi Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tiyatro ve akademik resim kursu vereceğini açıkladı.



Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden 15 yaş ve üzeri Merkezefendililerin katılacağı tiyatro kursu için başvurular başladı. Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapılacak olan başvuruları 28 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Akademik resim kursuna ise 14 ile 30 yaş arasındaki Merkezefendililer başvuru yapabilecek. Kursiyerlere Temel Sanat, Karakalem, Desen Kursu ve Perspektif Eğitimleri verilecek. Başvurular 28 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek ve Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapılacaktır. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay, Merkezefendi, Sevindik, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Gerzele Kurs Merkezi’nde verilen amigurimi, makrome, tel kırma, deri, rölyef, wayuu, iğne oyası ve resim kursları da devam ediyor.



“Pandemi döneminde ara verilen kurslarımıza tekrar başlıyoruz”

Merkezefendi’de sanata ve kültüre yoğun ilginin olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizi kültürün, sanatın, eğitimin, sporun merkezi haline getirmek adına çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde ara verilen kurslarımıza tekrar başlıyoruz. Hemşehrilerimizin sanata ve kültüre ilgisi çok fazla. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Hemşehrilerimiz pandemi döneminde çok sıkıldılar, bunaldılar. Bu kurslarımız, hemşehrilerimize iyi gelecek. Merkezefendi’de sanat var, kültür var, eğitim var” diye konuştu.

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