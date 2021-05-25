8 yıl önce keşfedilen ‘Denizli sümbülü’ tescillendi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Rasim Çetiner ve Orman Endüstri Mühendisi Zeki Doğmaz tarafından 8 yıl önce Babadağ eteklerinde keşfedilen ‘Denizli sümbülü’, tescillenerek bilim dünyasındaki yerini aldı.



Denizli’nin en büyük botanik bahçelerinden birisi olan Babadağ'da yeni bir endemik tür daha keşfedildi. 1500 2000 rakımlı Babadağ eteklerinde keşfedilen türe ‘Denizli Sümbülü adı’ verildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Rasim Çetiner ve Orman Endüstri Mühendisi Zeki Doğmaz tarafından keşfedilen tür, kendine has yapısıyla ve güzelliğiyle büyülüyor.



8 yıl önce keşfedildi

Denizli Sümbülü 8 yıl önce keşfedilirken, bilim dünyasına kazandırılması ve adlandırılması ise uzun sürdü.

Her yıl kontrol edilen bitkinin keşfedilmesinin ardından bölgede inceleme yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından makale haline getirilen tür, bu sayede "Scilla salbacus Yıldırım", Türkçe ismi ile "Denizli sümbülü" olarak tescillenmiş oldu.



Simli perigon yapısı, kanatlı meyvesi ve en küçük tohuma sahip Chionodaxa olarak diğer türlerden net şekilde ayrılarak, 2 gün önce Denizli'nin sümbülü olarak bilim dünyasında beyaz bir sayfa ile muhteşem güzelliğini sergiledi.

Denizli Sümbülü, Denizli'ye özgü türler arasındaki yerini alırken, Denizli'ye özgü endemik bitki türü sayısının ise yaklaşık 50 olduğu belirtildi.

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