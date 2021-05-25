Denizli'de orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 1 helikopterle müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-05-25 13:43:41



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