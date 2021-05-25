Ağıla giren kurt 4 koyunu telef etti, saldırı anı kamerada

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurt, 4 koyunu telef etti. Kurt saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyağaç ilçesinin kırsal Fatih Mahallesi'ne inen kurt, önceki gün 05.00 sıralarında İrfan Yanıkan'a ait evin bitişiğindeki koyun ağılına girdi. Gelen sesler üzerine ağıla giden Yanıkan´ı gören kurt ormanlık alana kaçtı. İrfan Yanıkan, kurdun 4 koyununu telef ettiğini gördü.

Kurt saldırısı ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kurdun koyunun üzerine atlayıp, boğduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Beyağaç Deniz TOKAT

2021-05-25 15:15:11



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