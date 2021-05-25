Tekden kalp ekibinden 5 yaşındaki Batuhan’a kalp ameliyatı Kalbinde delik ve kalp kapakçığında yarık olan Batuhan, Tekden'de sağlığına kavuştu

Denizli'de doğuştan kalp rahatsızlığı olan Batuhan İri, 5 yaşında kalp ameliyatı oldu. Özel Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilen kalp ameliyatı sayesinde Batuhan sağlığına kavuştu.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından gerçekleştirilen kalp ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ayık; “Doğumsal kalp hastalıkları; nedeni tam bilinmemekle birlikte anne karnında, genelde doğumda gelişen patolojilerden kaynaklanıyor. Damar yokluğu, kalp yetmezliği, yapıların ters olması, kalbin belli bölümlerinin gelişmemesi gibi çok farklı patolojiler var. Bunların bazıları ilaçla tedavi edilebilirken, bazıları ise mutlak cerrahi müdahale gerektiriyor. Halk arasında bu patolojiler genellikle “bebeğin kalbi delik” şeklinde ifade ediliyor.” dedi.



Doğumsal kalp hastalıklarının belirtilerinden de kısaca bahseden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Çok hızlı kalp atışı, çok hızlı nefes alma, morarma, terleme, bebeğin emmede sorun yaşayıp beslenememesi, yeterli beslenemediği için kilo almada geri kalması gibi belirtiler olabilmektedir. Hiç belirti göstermeyen vakalarla da karşılaşıyoruz. Daha büyük çocuklarda ise; gelişme geriliği, koşarken çabuk yorulma gibi problemlerle ortaya çıkıyor. “Bizim ailede kalp hastalığı yok” diye düşünmek doğru değil. Her yüz bebekten biri kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Dolayısıyla annebabaların bu konuda dikkatli olmasını ve şüphelendikleri durumlarda çocuk kardiyologlarına başvurmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.



Doğumsal kalp ameliyatlarından da bahseden Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, şu uyarılarda bulundu:

“Bebeklerde ve çocuklarda kalp ameliyatı ağır ameliyat grubunda olduğu için, ameliyatın yapılabilirliği ve bebeğin ameliyat sonrası bakımı açısından operasyonun yapıldığı merkez de çok önemlidir. Hastanenin ameliyathane ve yeni doğan ünitesi ile uzman sağlık personeline sahip olması gerekiyor”



5 yaşında ameliyat olan oğlunun ameliyat süreci hakkında bilgi veren anne Rabia İri ise; “Oğlum Batuhan doğuştan kalp hastası, kalbinde delik ve kalp kapakçığında yarık var. Doğum sırasında fark edilmedi ancak 2,5 yaşına geldiğinde bazı rahatsızlıklarından dolayı doktora gittiğimizde fark edildi. 5 yaşından sonra ameliyat olabileceği söylendi. Ameliyat kararı verildikten sonra çok fazla araştırdık bu işi en iyi yapan doktor kimdir diye. Araştırmalarımız sonucunda Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’ı tavsiye ettiler. Tavsiye üzerine Tekden Hastanesi’ne geldik ve doktorumuzla görüştük. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde yapabileceğini söylediğinde çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.



“Araştırmalarımız sonucunda tavsiye üzerine Doç. Dr. Mehmet Fatih hocaya geldik”

Doç. Dr. Fatih Ayık ve Denizli Tekden Hastanesi ailesine teşekkür eden İri, "Oğlum ameliyat olalı 2 hafta oldu. Ameliyat olduktan sonra hastanede 5 gün kaldık. Çok şükür şu an durumu gayet iyi. Doktorumuz Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Öncelikle doktorumuzdan ve tüm hastane personelinden Allah razı olsun. Biz ameliyat olmadan önce çok fazla araştırdık. Doktorumuz bilgisi ve alakasıyla güven veriyor. Çocuğunda kalp rahatsızlığı olan aileler hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığı ile Mehmet Fatih Bey’e gelebilir. Kendisine ve Tekden ailesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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