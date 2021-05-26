Yaz aylarında sık başvurulan şok diyetler hastalıklara davetiye çıkarabilir

Yaz aylarının gelmesiyle hızlı kilo verme telaşının başladığını belirten uzmanlar, bu durumun vücut direncini düşürerek hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, yaz aylarında birçok vatandaşın başvurduğu şok diyetlere karşı uyarılarda bulundu. Her yaz kilo verme telaşının yaşandığını belirten Uzm. Elif Topuz, “Her sene yaz sezonuna girerken bir kilo verme telaşımız oluyor. Bu sene pandeminin etkisiyle birlikte kilo kontrol süreci maalesef daha zorlu ve sancılı ilerliyor. Tabi akıllara hemen nasıl hızlı bir şekilde bu kiloyu kaybedebilirim sorusu geliyor. Dönem dönem etraftan duyduğumuz, internet üstünden edindiğimiz şok diyet adı altında hızlı kilo verdirmeyi amaçlayan diyetleri uzun zamandır görmekteyiz” dedi.



“Şok diyetler vücut direncinizi düşürebilir”

Diyetlerin uzmanlar tarafından onaylanmış olması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, “Peki kısa sürede yüksek rakamlarda kilo vermeyi vadeden bu diyetler ‘sağlıklı mı? Uygulanabilir mi? Öncelikle diyet içeriğinin bir diyetisyen tarafından yazılmış veya kontrolünden geçmiş olması gerekiyor. Çok kısa sürede fazla ve hızlı kilo verdiren bu diyetler genellikle vücudunuzun ihtiyacı olan kalorinin alınamamasına yol açıyor. Buna bağlı olarak vitamin ve mineral alımında düşüş görülüyor. Bağışıklık sistemi ile doğrudan bağlantılı olan bu durum özellikle geçirdiğimiz pandemi döneminde hiç istemeyeceğimiz bir durum” diye konuştu.



“Çok düşük kalorili diyetler kas kütlesinin azalmasına neden olabilir”

Düşük kalorili diyetlerin kas kütlesi kaybına neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Elif Topuz, “Bu diyetlerin uzun süreli yapılması metabolizma hızınızın düşmesine neden olacaktır. Kişiye ve diyet içeriğine göre değişir fakat diyetisyen kontrolünde bu diyetler en fazla 5 gün yapılmalıdır. Uzun süre yapılıp bırakılması durumunda verilen kilonun ileride daha üstüne çıkmanız da kuvvetle muhtemel. Vücudun ihtiyacı olan kaloriyi alamaması nedeniyle fiziksel aktivite için gerekli enerjiyi kendinizde bulamayacağınız için yapacağınız sporun kalitesi ve süresi düşecektir. Vücudun ihtiyaçlarının karşılanamaması ve aktivite yetersizliği ile yağ kaybı minimum miktarda olacak, kas kaybı yaşama ihtimaliniz daha yüksek olacaktır. Kalıcı ve doğru kilo vermenin yolu sağlıklı bir beslenmeden ve size uygun yapacağınız fiziksel aktiviteden geçer. Vücudun ihtiyacı olan kalori mutlaka alınmalı kas kaybı minimuma indirilmelidir. Bu sayede verdiğiniz kilo kalıcı olacaktır” diye konuştu.

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